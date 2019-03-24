كيف اقتحم زيدان قائمة أفضل لاعب في العالم؟

المواطن - مروة نبيل

كشف الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، عن بعض التفاصيل الخاصة ببداية مسيرته مع لعب كرة القدم.

وأكد الأسطورة زين الدين زيدان أنه في السابق كان يجب اللعب بشكل جيد، ولم تكن الأمور سهلة، على عكس الوقت الحالي، حينما يعلمون أن اللاعب يمتلك موهبة يحصل على فرصة سريعًا.

وتابع زيدان خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد واجهت بعض المشاكل في المدرسة، لأن الشيء الوحيد الذي كان يثير اهتمامي هو لعب كرة القدم، ولم ينتقدني والداي أبدًا، لكنني علمت أن موقفي لم يكن مثاليًا”.

وأضاف: “والداي قالا لي في أحد الأيام إنهما يعرفان أن لدي شيئا ما وأن علي فعل ما أريده، وبمجرد حصولي على الإذن منهما وصلت إلى كان ورأيت اللاعبين يتدربون، قلت إنني يجب أن أكرس نفسي لهذه اللعبة”.

واستكمل زيدان تصريحاته قائلًا: “منذ تلك اللحظة حاربت لكي أكون الأفضل، وكنت أستريح جيدًا ولم أكن أحمق لأدخل الحانات، وكنت أشرب الكثير من الماء أثناء التمرين، وتركت كل شيء لكي أكون أفضل لاعب بالعالم”.

واختتم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تصريحاته قائلًا: “كان علي أن أفعل ذلك، لأجعل والداي يفخران بي”.

وتوج زيدان خلال مسيرته كلاعب بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 3 مرات، وحصل على كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الفرنسي الأول، وبطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بالإضافة إلى العديد من الألقاب.