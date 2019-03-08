كيف جاءت أهداف عمر السومة الـ100؟.. سجل في الجميع.. وأُحد الاستثناء

المواطن - مروة نبيل

كتب السوري عمر السومة اسمه بحروف من الذهب في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما وصل إلى الهدف رقم 100 خلال مباراة الأهلي والقادسية اليوم.

ونجح عمر السومة في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 94 من أحداث مباراة الأهلي والقادسية اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليمنح الراقي فوزًا هامًّا، ويصل إلى 100 هدف.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عمر السومة بات أسرع لاعب يُحرز 100 هدف في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، سجلها خلال 102 لقاء فقط.

وأضافت “أوبتا”، أن عمر السومة نجح في هز شباك جميع الفرق التي لعب أمامها 90 دقيقة على الأقل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهم 19 فريقًا، ولم يُسجل ضد أُحد فقط، ولعب أمامه 68 دقيقة، ووصفته بـ”الجلاد”.

وكشف حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، عن إحصائية الأندية التي سجل فيها عمر السومة خلال المسابقة المحلية، وجاء الرائد في المقدمة بـ15 هدفًا، يليه الشباب بـ10 أهداف، وبفارق هدف عن النصر.

وسجل عمر السومة 8 أهداف في شباك الاتحاد، و7 أهداف ضد الخليج، وهز شباك الهلال، الوحدة والقادسية بـ6 أهداف لكل منهما، وأحرز 5 أهداف خلال مواجهات الفتح، الاتفاق والتعاون.

وأحرز نجم النادي الأهلي عمر السومة 4 أهداف في شباك الفيصلي وهجر، وسجل 3 أهداف ضد الشعلة، وهدفين أمام الحزم والعروبة، وهدفًا واحدًا ضد كل من الباطن، الفيحاء ونجران.

ولعب عمر السومة 64 مباراة مع النادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، وسجل 69 هدفًا، وشارك مع جوزيه جوميز في 4 مواجهات، وأحرز 4 أهداف.

وشارك عمر السومة في 14 مباراة مع سيرجي ريبروف، وأحرز 11 هدفًا، ولعب تحت قيادة بابلو غويدي 15 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 12 هدفًا، وخاض لقاء واحدًا مع يوسف عنبر، ونجح في هز الشباك بهدف.

وواصل عمر السومة تألقه مع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، وشارك معه في 4 مباريات بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل 3 أهداف.

وتمكن عمر السومة من تسجيل 12 هدفًا من ركلة حرة، و23 هدفًا من ركلة ترجيح، ويملك نجم النادي الأهلي 19 ثنائية في الدوري السعودي للمحترفين، و5 هاتريك، بالإضافة إلى مرتين سوبر هاتريك.

وكان عمر السومة توج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014/ 2015 برصيد 22 هدفًا، وحافظ على اللقب في الموسمين التاليين، بعدما أحرز 27 هدفًا موسم 2015/ 2016، و24 هدف في 2016/ 2017.

وحل عمر السومة وصيفًا لهداف الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدفًا، ويملك 16 هدفًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.