لأهالي المدينة المنورة وتبوك: أمطار وغبار لأكثر من 7 ساعات

المواطن - المدينة المنورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على بعض المناطق اليوم الثلاثاء.

وقالت الأرصاد: إن منطقة تبوك وتحديدًا شرما وضبا والوجه، تمتد إلى الديسة والمعظم والقلبية وتيماء والأجزاء المجاورة، تتعرض لهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم وحتى السادسة مساء اليوم نفسه.

وفي المدينة المنورة، حذرت الأرصاد من نفس الحالة على مناطق العلا، وتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة، حيث تستمر من الواحدة ظهر اليوم وحتى الثامنة مساءً.