لأول مرة النيابة العامة تستخدم الموشن جرافيك في إيصال رسالتها التوعوية

لأول مرة النيابة العامة تستخدم الموشن جرافيك في إيصال رسالتها التوعوية

2019/03/14
الساعة 9:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأت النيابة العامة، اليوم الخميس، ولأول مرة في استخدام الموشن جرافيك في إرسال رسائلها التوعوية للمواطنين.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أرفقت خلالها نصائح توعوية بالموشن جرافيك، “أخي المواطن… أخي المقيم… كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٠) وتاريخ ٢١ /٠٧ /١٤٣٠ هـ.

 



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