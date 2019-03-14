لأول مرة النيابة العامة تستخدم الموشن جرافيك في إيصال رسالتها التوعوية

المواطن - الرياض

بدأت النيابة العامة، اليوم الخميس، ولأول مرة في استخدام الموشن جرافيك في إرسال رسائلها التوعوية للمواطنين.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أرفقت خلالها نصائح توعوية بالموشن جرافيك، “أخي المواطن… أخي المقيم… كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٠) وتاريخ ٢١ /٠٧ /١٤٣٠ هـ.

أخي المواطن… أخي المقيم…

كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٠) وتاريخ ٢١ /٠٧ /١٤٣٠ هـ.#النيابة_العامة pic.twitter.com/vaXZQPtmCL — النيابة العامة (@bip_ksa) March 14, 2019