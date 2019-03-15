لأول مرة بالشرق الأوسط .. سباقات الفورمولا 1 حصرياً على MBC Action

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة MBC عن فوزها بحقوق البث الحصري لكافة مراحل سباقات الفورمولا 1 لعام 2019، The FIA Formula One World Championship، وذلك في خطوة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، إذ ستشهد تلك السباقات نقلاً مباشراً على قناة مفتوحة غير مشفّرة هي MBC Action.

جاءت هذه الخطوة عقب توقيع “مجموعة MBC” العقد الحصري مع الاتحاد المشرف على مسابقة الفورمولا 1، ما يتيح لها نقل كافة مراحل السباقات، من الفعاليات التدريبية أو ما يُعرف بـ Practice Sessions، إلى الجولات التأهيلية Qualifying Rounds، وصولاً طبعاً إلى سباقات الجائزة الكبرى GP.

وقد أوضحت MBC Action أن ثمة ترتيبات خاصة فنية وتقنية ولوجستية بدأ العمل بها لاستكمال إجراءات البث المباشر، بما في ذلك تواجد مراسلين على الأرض في كافة المدن العالمية التي تشهد استضافة سباقات الجائزة الكبرى GP، إلى جانب استوديو تحليلي خاص يضمّ معلّقين محترفين ومتخصّصين وخبراء من عالم الفورمولا 1، وذلك بهدف مواكبة السباقات وتحليل مجرياتها عبر كافة مراحل جولاتها العالمية، واستضافة ضيوف من متسابقين وأبطال سابقين ومحلّلين وغيرهم.

وينطلق جدول سباقات الجائزة الكبرى لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2019 اعتباراً من 15 مارس الحالي، مع التدريبات والجولات التأهيلية وصولاً إلى سباق الجائزة الكبرى GP في ملبورن – أستراليا من 15 إلى 17 مارس، تليها جولة البحرين من 29 إلى 31 مارس، ثم مسك الختام مع سباق الجائزة الكبرى GP في أبوظبي – جزيرة ياس من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

جدول مسابقات الجائزة الكبرى لسباقات الفورمولا 1 لعام 2019 والمنقول مباشرةً على قناة MBC Action:

15 – 17 مارس – أستراليا، ملبورن

29 – 31 مارس – البحرين

21 – 14 أبريل – الصين، شنغهاي

26 – 28 أبريل – أذربيجان، باكو

10 – 12 مايو – إسبانيا، برشلونة

23 – 26 مايو – فرنسا، مونت كارلو

7 – 9 يونيو – كندا، مونتريال

21 – 23 يونيو – فرنسا، لاكاستيل

28 – 30 يونيو – النمسا، سبيلبيرغ

11 – 14 يوليو – المملكة المتحدة، سيلفرستون

26 – 28 يوليو – ألمانيا، هونكهايم

2 – 4 أغسطس – هنغاريا، بودابست

30 أغسطس – 1 سبتمبر – بلجيكا، سبا-فرانكورشامب

6 – 8 سبتمبر- إيطاليا، مونزا

20 – 22 سبتمبر، سنغافورا

27 – 29 سبتمبر – روسيا، سوشي

11 – 13 أكتوبر – اليابان، سوزوكا

25 – 27 أكتوبر – المكسيك، مكسيكو سيتي

1 – 3 نوفمبر – الولايات المتحدة، أوستن

15 – 17 نوفمبر- البرازيل، ساو باولو

29 نوفمبر – 1 ديسمبر – الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي – جزيرة ياس.