لأول مرة بجازان.. التقاعد تنظم برنامجاً رياضياً للمشي بالكورنيش الشمالي في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

نظمت فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان بالشراكة مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عصر يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر جماد الآخر لعام 1440هــ، برنامجاً رياضياً للمشي، بعنوان “صحتك في مشيك” بحضور مدير مؤسسة التقاعد الأستاذ وليد العطار وعدد من مديري الدوائر الحكومية السابقين ونخبة من إعلاميين وإعلاميات المنطقة، بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وصرح مدير مؤسسة التقاعد ” العطار ” أن الهدف من البرنامج هو خلق بيئة ثقافة صحيّة لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة اليومية وانعكاسها على الصحة وعلى قوة الجسم وحيويته، وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية بشكل منتظم وتقليل مخاطر السُمنة.

وأكد أن المشي اليومي يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم وضغط الدم، وكذلك مستويات الدهنيات وتقوية العظام والجهاز المناعي والرئتين ويساعد أيضاً على تقليل التوتر.

وتأتي هذه الفعالية ترحيباً بمتقاعدي منطقة جازان الجدد وتشجيعاً للمتقاعدين لممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة تعزيزاً للصحة العامة بما يحقق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لزيادة ممارسي الرياضة في المملكة. كما تعد الفعالية فرصة للالتقاء بين المتقاعدين للتعارف وزيادة أواصر الترابط بينهم.

ومن جانبه قدم ” العطار ” شكره الجزيل على التسهيلات التي حظيت بها الفعالية من إمارة المنطقة بتوجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وفي ختام الفعالية كرمت المؤسسة العامة للتقاعد الهيئة العامة للرياضة والشركات الراعية ولجميع الداعمين والمشاركين في التنظيم كما كرمت الفائزين الستة الأوائل في المشي وكرمت صحيفة “المواطن” لمشاركتها الفعالة في هذا البرنامج ومشاركتها المستمرة في الحد الجنوبي بجازان. كما تم تكريم أحد مصابي الحد الجنوبي.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل حالياً على إطلاق العديد من البرامج والفعاليات في جميع مناطق المملكة وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك تفعيلاً لدورها ومساهمتها المجتمعية بما يخدم المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.