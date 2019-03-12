لأول مرة منذ زمن طويل .. السعودية تتولى البث التلفزيوني لدوري الأبطال

المواطن - طارق سعد

أدى القرار الصادر البارحة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بكسر احتكار قنوات Bein sports لإنتاج وبث مباريات دوري أبطال آسيا في السعودية، إلى إعادة الإعلام السعودي للواجهة الآسيوية بعد وقت طويل جراء تملك واحتكار القنوات القطرية لحقوق البث الآسيوي.

وظهر المذيع تركي الشديد مذيعًا للأستوديو التحليلي لمباراة الهلال والدحيل القطري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019.

واستضاف الشديد في الأستوديو كلًّا من النجمين السابقين فيصل أبو اثنين لاعب الهلال، ومحمد عبدالجواد نجم الأهلي والمنتخب السعودي.