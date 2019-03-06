لافروف: روسيا والمملكة تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والمملكة تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا، وأن موسكو تسعى إلى تعزيز علاقتها مع الدول الخليجية في مختلف المجالات.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي له من الكويت، اليوم الأربعاء، أن السعودية ترى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة دستورية في سوريا، وأن المجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات لسوريا بتقدم الحل السياسي.

وتابع وزير الخارجية الروسي أن بلاده تود أن تسمع تفاصيل أكثر حول خطة أميركا لعملية السلام في المنطقة.

وكشف لافروف أنه بحث في الرياض أهمية مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين دون شروط.

وشدد على أن بلاده لا تملك أي مبادرات حول الأزمة الخليجية، ولكنها تؤيد الجهود الكويتية الرامية لحل الأزمة.