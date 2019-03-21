لبدء مهمته مع #الوحدة .. خوان براون يصل جدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن وصول الأرجنتيني خوان براون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم إلى جدة، مساء اليوم الخميس.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المدرب الأرجنتيني خوان براون، مُشيرًا إلى أن إداري الفريق، خالد الحازمي، كان في استقباله بالمطار.

وكان من المُقرر أن يصل خوان براون إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، فجر اليوم الخميس، ولكن تأخر وصوله بسبب ظروف الطيران.

وتعاقد نادي الوحدة مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للمدير الفني المصري المُقال، أحمد حسام ميدو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.