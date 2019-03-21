لتطوير لوائحها.. الانضباط تستقبل ملاحظات الأندية والقانونيين

المواطن - مروة نبيل

يسعى مسؤولو لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للعمل على تطوير لوائحها خلال الفترة المقبلة.

ووجهت اللجنة دعوة إلى المختصين بالأندية والمهتمين في القانون الرياضي للمشاركة في تطوير اللائحة، بتزويد اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول اللائحة الحالية خلال ١٥ يومًا من تاريخه.

وشدد بيان لجنة الانضباط والأخلاق على أن الملاحظات يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected].

وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بعقد ورشتي عمل خلال الفترة الماضية مع مسؤولي الإدارات القانونية في الأندية والمهتمين في القانون الرياضي، وذلك في إطار مساعيها لتطوير لوائحها.