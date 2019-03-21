لتطوير لوائحها.. الانضباط تستقبل ملاحظات الأندية والقانونيين

لتطوير لوائحها.. الانضباط تستقبل ملاحظات الأندية والقانونيين

2019/03/21
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1780
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يسعى مسؤولو لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للعمل على تطوير لوائحها خلال الفترة المقبلة.

ووجهت اللجنة دعوة إلى المختصين بالأندية والمهتمين في القانون الرياضي للمشاركة في تطوير اللائحة، بتزويد اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول اللائحة الحالية خلال ١٥ يومًا من تاريخه.

وشدد بيان لجنة الانضباط والأخلاق على أن الملاحظات يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected].

وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بعقد ورشتي عمل خلال الفترة الماضية مع مسؤولي الإدارات القانونية في الأندية والمهتمين في القانون الرياضي، وذلك في إطار مساعيها لتطوير لوائحها.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم