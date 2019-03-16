لجنة الانضباط ترفض احتجاجات #الهلال والفيحاء والحزم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن رفضها للاحتجاجات المقدمة من ثلاثي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال، الفيحاء والحزم.

ورفضت لجنة الانضباط احتجاج الفيحاء ضد الاتحاد بشأن نظامية مشاركة ناصر الشمراني، كما رفضت احتجاج الحزم ضد أُحد لمشاركة عبدالله العويشير، بالإضافة إلى رفض احتجاج الهلال ضد الوحدة بشأن نظامية محمد القرني.

وأثارت مشاركة اللاعبين في مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حالة من الجدل، بعدما تم تسجيلهم كهواة خارج فترتي التسجيل، ما دفع الأندية للاحتجاج والمطالبة بإلغاء نتيجة المباراة.