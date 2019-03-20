لجنة الانضباط تُناقش اللقطات الجدلية مع الأندية

المواطن - مروة نبيل

نظمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الثانية لممثلي الأندية والقانونيين والمهتمين في اللوائح والأنظمة، والتي أُقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وشدد رئيس اللجنة، الدكتور أيمن الرفاعي، على أن الهدف من إقامة مثل هذه الورش هي المناقشة والاستماع لأبرز ما لدى الأندية من مقترحات أو صعوبات أو استفسارات حول أحكام اللائحة الانضباط والأخلاق.

وأجرت لجنة الانضباط والأخلاق للحضور عددًا من التطبيقات التي تمت على شكل مجموعات، تم من خلالها مناقشة العديد من اللقطات والأحداث الجدلية في دوريات كرة القدم المختلفة.

وناقش الإعلامي سلطان الغشيان، التعاطي الإعلامي مع قرارات اللجنة، وقدّم رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات، سلمان النمشان، ورقة عمل عن دور المراقبين والمنسقين في المباريات وكتابة التقارير وتسليمها للجنة.

ومن جانبه، تحدث وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس برنامج ماجستير الإدارة الرياضية رئيس قسم القانون في كلية الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز برابغ، الدكتور عمار الرفاعي، عن التعصب الرياضي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قدمت في ورشة العمل الأولى شرحًا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط واللوائح الأخرى التي تُعنى اللجنة بتطبيقها.