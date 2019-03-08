لجنة البيئة في الباحة تدرس المهددات البيئية وسبل علاجها

المواطن - عمر البشيري -الباحة

عقدت لجنة البيئة بمنطقة الباحة اجتماعها الثاني بقاعة الاجتماعات بمجلس المنطقة برئاسة محمد سالم عثمان رئيس اللجنة وحضور جميع الأعضاء لمناقشة الخطة العامة وما تضمنته من برامج وطرق تنفيذها.

وقد تناولوا الجوانب التي تتعلق بالشأن البيئي في المنطقة وخطوات تفعيلها بما يحقق الأهداف، كما ناقش الأعضاء موضوع الأسبوع البيئي الذي سيبدأ منتصف شهر رجب لهذا العام، ودور التوعية لكافة أطياف المجتمع والذي سيقام تحت مظلة وزارة البيئة والزراعة والمياه بتعاون جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين بالبيئة، واختتم اللقاء بالتأكيد على دراسة مهددات البيئة وسبل علاجها.