لجنة التحكيم تعلن نتائج منافسات فئة الفحل وإنتاجه

المواطن - واس

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم نتائج منافسات فئة (الفحل وإنتاجه) في كافة الألوان، بعد وصول تحليلات الحمض النووي “دي إن أي”؛ للتأكد من ارتباط الإبل المشاركة بالفحل المشارك في كل فئة.

وتوج بالمركز الأول في فئة (الفحل وإنتاجه – وضح) الفحل المملوك لخالد صالح الراجحي، فيما فاز في فئة (الفحل وإنتاجه – حمر) الفحل المملوك لسعود غازي البقمي، وتوج بالمركز الأول في فئة (الفحل وإنتاجه – مجاهيم) الفحل المملوك لعبدالله جابر المري.

وتوج كذلك بالمركز الأول في فئة (الفحل وإنتاجه – شقح) الفحل المملوك لعمير فهد القحطاني، فيما توج بالمركز الأول في فئة (الفحل وإنتاجه – شقح) الفحل المملوك لبندر صح بن شويه، بينما توج بالمركز الأول في فئة (الفحل وإنتاجه – صفر) المملوك لقعيد مرزوق المطيري.