لجنة المسابقات تخالف رؤية رئيس الاتحاد السعودي

المواطن - طارق سعد

كان للتعديلات الأخيرة التي صدرت اليوم من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الصدى الكبير في أوساط الكرة السعودية عقب تأجيل الجولتين الأخيرتين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام في 11 و16 مايو المقبل .

وجاءت ردات الفعل الحادة بعد قرار لجنة المسابقات، بسبب تصاريح إعلامية للرئيس الحالي والمؤقت للاتحاد السعودي لكرة القدم،لؤي السبيعي ، الذي ذكر فور توليه المهمة أنه لن يتم تأجيل أي مباراة قادمة في الدوري بعد حزمة من تأجيل المباريات في الفترة الماضية.

يُذكر أن لجنة المسابقات أصدرت قرارها اليوم بلعب دور الـ8 من مسابقة كأس الملك في 1 – 2 أبريل المقبل، على أن يقام دور الـ4 في 27 من الشهر نفسه.