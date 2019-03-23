لقطات مثيرة من اختتام تمرين العلم الأحمر 2019 بمشاركة صقور المملكة

المواطن - واس

اختتمت القوات الجوية السعودية اليوم في قاعدة “نلس” الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية مناورات تمرين “العلم الأحمر 2019″، الذي شهد أكثر من 800 طلعة جوية نفذت القوات الجوية الملكية السعودية 95 من أصل 96 كانت مقرره لها أثناء التمرين، خاضت خلالها الأطقم الجوية عدداً من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية وأثبت فيها الطيارون السعوديون كفائتهم القتالية العالية وقدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.



وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري أن هذه المشاركة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل المهارات وتطويرها بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة ، مما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.



وأكد العقيد بن شري أن الأطقم الجوية والفنية حققت نجاحاً متميزاً وبمستوى عال من الدقة والاحترافية وتكللت جميع الطلعات الجوية بالنجاح ، مشيراً إلى أن هذا النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على دعمهم غير المحدود الذي جعلت قواتنا المسلحة بمختلف أفرعها تكون على قدر عال من الاحترافية في التدريب والتأهيل.



وأضاف أن هذه التمارين ستعود بالفائدة الكبيرة على المشاركين من أطقم جوية وفنية وإدارية لتنمي مهاراتهم وتصقلها وتكسبهم الثقة بالنفس وحسن التصرف بالمواقف الحقيقية حيث تعد هذه التمارين ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتطوير الجاهزية القتالية، وللتدريب في بيئات جوية وقتالية حقيقية ومختلفة.

