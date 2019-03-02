لقطات من حفل السباق السنوي على كأسي الملك سلمان فئة (1)

المواطن - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأسي خادم الحرمين الشريفين فئة (1) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد ين سلطان المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.



وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن على كؤوس وهدايا خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين على مسافة 2000 متر المخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات، وتمكن الجواد ” شرعي ” لإسطبل عبدالإله عبدالعزيز الموسى من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المفتاح الإفتراضي لـعبدالإله عبدالعزيز الموسى كما سلم سموه الخيالة السعوديين المتمرنين الكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى المركز الأول الخيال خالد الشرار والمركز الثاني الخيال أحمد الشرار والمركز الثالث الخيال علي الميموني.



بعد ذلك إنطلق الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي على مسافة 2000متر لجميع الدرجات الفئة الأولى ، وجائزته مليون ريال، وتمكنت الفرس ” أمسياتي ” لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.



تلى ذلك إنطلاق الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل المستوردة على مسافة 2000 متر لجميع الدرجات الفئة الأولى ، وجائزته مليون ريال، وتمكن الجواد ” أقدار ( ايرلندا ) ” لإسطبل عبدالإله عبدالعزيز الموسى من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس لعبدالإله عبدالعزيز الموسى.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.

حضر حفل السباق صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود وأصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين.