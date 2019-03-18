للمرة الأولى عالميًّا.. طبيب يجري جراحة دماغية لمريض على بعد 3 آلاف كم

المواطن _ متابعة

أجرى جراح صيني أول عملية جراحية دماغية عن بُعد في العالم، باستخدام تقنية 5G، مع تواجد المريض على بعد 3 آلاف كم من الطبيب المعالج.

وقام الدكتور لينغ تشيباي، بزراعة منبه عصبي عن بُعد في دماغ المريض، يوم السبت 16 مارس الجاري، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وتحكّم الجراح بالمعدات الموجودة في مستشفى “PLAGH” ومقره بكين، من عيادة في جزيرة هاينان الجنوبية، الواقعة على بعد 3 آلاف كم.

العملية التي استمرت 3 ساعات انتهت بنجاح، كما يشعر المريض الذي يعاني من مرض باركنسون، بحالة جيدة بعد خضوعه للعملية الرائدة.

واستخدم الطبيب جهاز كمبيوتر يتصل بشبكة G5 (الجيل الخامس)، التي طورتها شركة هواوي الصينية. وقال الدكتور لينغ: “بالكاد تشعر أن المريض متواجد على بعد 3 آلاف كم”.