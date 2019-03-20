للمرة الثالثة.. الحوثي يستهدف لجنة الانتشار بصواريخ الكاتيوشا وقذائف هاوتزر

المواطن - الرياض

عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الثلاثاء، استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وذلك بعد ساعات على إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، عن إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد.

وقال مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية المشتركة، إن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا استهدفت مقر الفريق الحكومي في الحديدة بصليات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية (هاوتزر)، بحسب العربية.

واعتبر استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار للمرة الثالثة خلال أيام دليل على جدية الميليشيات الحوثية في نسف اتفاق السويد.

واستهدفت ميليشيات الحوثي مطلع الأسبوع الماضي مقر الفريق الحكومي بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وفي اليوم التالي حاولت استهداف المقر بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها وإسقاطها.