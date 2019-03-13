للمواطنين والمواطنات.. هذه أهم مصادر الدخل فاقتنصوها

المواطن - جدة

دعا مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، جميع المواطنين والمواطنات إلى التقديم للحصول على تراخيص للإرشاد السياحي والاستفادة من هذا المجال في التسويق للسياحة الوطنية التي تعد من أهم مصادر الدخل في العديد من الدول خاصة وأن المملكة غنية بالعديد من المقومات الدينية والتاريخية والسياحية.

وأكد العمري خلال تسليمه مؤخراً رخص الإرشاد السياحي لمجموعة جديدة من الشباب السعودي بجدة على أنه لا يوجد أي تعارض في حصول الموظف الحكومي أياً كان موقعه ووظيفته على رخصة الإرشاد السياحي.

وتسلم كلٌّ من نايف عزب وماهر الزهراني شهادتي الإرشاد السياحي وذلك بعد اجتيازهما للدورات المتخصصة التي تضمنت عدداً من المحاضرات النظرية، بجانب جولات تدريبية ببعض المواقع السياحية من خلال التدريب العملي والتزود بالمعلومات السياحية على أرض الواقع.

بدوره، قال الزهراني: أعمل موظفاً في قطاع حكومي إحدى هواياتي السياحة والسفر وأقضي إجازة نهاية الأسبوع في ربوع بلادي لاكتشاف الأماكن الأثرية والقديمة وكذلك الغريبة في تضاريسها الجميلة في طبيعتها لأرسم بذلك أجمل الذكريات وكلي طموح بأن أساعد الآخرين لمشاهدة جمال السعودية.

أما الشاب عزب فهو موظف بالقطاع الخاص وبدأ أولاً كمتعاون في مكتب رحلات واكتشف مدى روعة المجال السياحي وتنوعه، ليقرر أن يكون أحد المتميزين من خلال تمثيل الوطن أفضل تمثيل بالأدوات التي تعلمها كمرشد سياحي.

تجدر الإشارة إلى أن فرع الهيئة نفذ خلال العام الماضي ٢٠١٨، 4 برامج لتأهيل المرشدين السياحيين حضرها 120 مشاركاً منهم 74 فتاة سعودية.