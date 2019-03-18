لماذا دافع الوليد بن طلال عن إبراهيم العساف بشراسة عندما كان في الريتز ؟

المواطن - الرياض

أكد الأمير الوليد بن طلال أنه أصبح أحد عمداء “الريتز”، واسمه أصبح مقترنًا باسمه، كاشفًا أنه دافع عن وزير الخارجية الحالي، إبراهيم العساف؛ لأنه يوقن ببراءته وليس لأنه نسيبه.

وتابع الوليد بن طلال في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية أنه تفاجأ بوجود إبراهيم العساف وكان يدافع عنه بشراسة؛ لأنه بريء، والدليل أنه أصبح وزيرًا للخارجية، موضحًا أن “الطيور على أشكالها تقع”.. كما دافع عنه لأنه كان يطالب بإصلاحات اقتصادية عندما كان وزيرًا للمالية.

وأضاف: “المعاملة في الريتز كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدرون ومحترمون لأبعد الحدود، وكل ما أُشيع عن موضوع التعذيب افتراء وكذب”.

وأردف: “دفنت موضوع الريتز وأتقبل التعازي فيه.. السعودية على رأسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقلبي، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعيوني، والمواطن السعودي في عروقي”.