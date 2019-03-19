لمستقبل جديد.. #الاتحاد يبدأ خطوات إعادة الحضور الشرفي

المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر إقامة سلسلة لقاءات دورية مع الراغبين في الانضمام لبرنامج العضوية الشرفية بنظامه وآليته الجديدة.

وأشار نادي الاتحاد في بيانه تحت عنوان “مستقبل جديد.. يبدأ بكم”، إلى أن هذه اللقاءات بهدف شرح مزايا العضويات الشرفية وخطط النادي المستقبلية، والاستماع إلى رؤى جديدة ومقترحات الحضور؛ للاستفادة منها بما يخدم العميد.

وأوضح نادي الاتحاد أن خطوة إعادة الحضور الشرفي واستقطاب أعضاء لبرنامج العضويات الشرفية الجديد، جاءت بعدما تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة بشكل موحد لكافة الأندية، ليكونوا رافدًا لدعم النادي فكريًا ومعنويًا وماديًا.

ومن المُقرر أن يُقام اللقاء الأول، يوم غد الأربعاء، ورحب مجلس إدارة نادي الاتحاد بكافة الراغبين في حضور اللقاءات المقبلة، وخصص البريد الإلكتروني [email protected]، لاستقبال طلبات الانضمام إلى العضويات الشرفية والإجابة على الاستفسارات.