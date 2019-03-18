لم تستبعد الدوافع الإرهابية .. هولندا تشعر بالقلق بعد اطلاق النار في مترو أوتريخت

المواطن - متابعة

أكدت الشرطة الهولندية أن حادث إطلاق النار قرب ترام مدينة أوتريخت قد يكون له دافع إرهابي .

وكان الحادث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص حين قام أحد الركاب باطلاق النار على ركاب محطة المترو، فيما طوقت الشرطة مكان الحادث.

وعقد رئيس الحكومة الهولندية جلسة محادثات طارئة بعد الحادث.

وقال رئيس الوزراء الهولندي ” نشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة”كما عقد منسق مكافحة الإرهاب الهولندي يعقد اجتماع أزمة بعد إطلاق النار في أوتريخت.

وقالت الإذاعة الهولندية إنه تم تعزيز إجراءات الأمن عند مقر الحكومة في لاهاي.

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