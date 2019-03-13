لورين عيسى في افتتاح مهرجان السينما بعيون نسائية في أربيل

المواطن - الرياض

من المقرر أن تشهد أربيل في الرابع عشر من آذار/ مارس لهذا العام، افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان السينما بعيون نسائية بمشاركة العشرات الأفلام التي تحمل بصمة نسائية من حيث القصة وكادر العمل، وبحضور عدد كبير من الفنانات من إقليم وكردستان والعراق وإيران وأمريكا وبريطانيا والمغرب ومصر والسعودية ودول أخرى.

وما يميز هذا المهرجان بأنه مخصص للنساء فقط من مشاركات ولجنة تحكيم؛ احتفالًا بالمرأة بيومها العالمي، وسيفتتح الملتقى بكليب من إخراج/ لورين عيسى، وإنتاج الممثل/ رياض صالحاني، وهو عزف انفرادي على آلة الـ(زورنا) (المزمار) الكردي للفنان حسين حاج ناصر، حيث تم تصويره في عفرين، ويتحدث الكليب عن التقاليد والعادات الكردية والفولكلور الكردي في هذه المدينة ويصور جزءًا مهمًّا من الحياة الطبيعية لهذه المدينة.

وتؤكد الفنانة لورين عيسى أن تصوير هذا الكليب لم يكن بالأمر السهل، مبينة بأن الوصول لهذه المدينة تطلب الكثير من المخاطرات والمغامرات؛ بسبب الحرب التي شهدتها عفرين في تلك فترة ضد إرهابيي داعش وصراع السياسة التي كانت تسيطر على هذه المنطقة، حيث قضت مسافات طويلة مشيًا على الأقدام لحين وصولها إلى المكان الذي تم فيه تصوير المادة الفنية.

ويسلط هذا الكليب الضوء على حياة المرأة في عفرين وطبيعة عملها ودورها في تسيير الحياة اليومية، ويتضمن أيضًا عرض العديد من الدبكات الشعبية الكردية التي يشارك فيها مجموعة من الرجال والنساء من هذه المدينة.

وتشارك المخرجة لورين عيسى في هذا المهرجان بفيلمها السعودي (المسحوق الأسود)، وهو من إنتاج وإشراف المخرج/ عبدالخالق الغانم، والذي سبق وأن شاركت به في مهرجان السينما ضد الإرهاب في أربيل، والذي بدأ في الأول من شباط الماضي، وحاز فيلمها على جائزة التنويه من المهرجان، كما كرمت من قبل محافظة أربيل لدورها في مكافحة الإرهاب.

وسيعرض مهرجان السينما بعيون نسائية ستة عشر فيلمًا قصيرًا في المسابقة الرسمية ستتسابق علي نيل 5 جوائز مخصصة. مع عرض فيلم كوردي حديث طويل على هامش المسابقة.

كما يتضمن الملتقى فعاليات عديدة أهمها فتح معرض للصور الفوتوغرافية لمصورات من إقليم وكردستان العراق، وتكريم بعض من الوجوه الفنية النسائية والإعلامية البارزة، وإحياء حفل غنائي طربي بمناسبة احتفالات الحرية ونوروز.