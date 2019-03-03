ليفربول وإيفرتون .. الريدز يسقط في فخ التعادل.. ويُهدي مان سيتي الصدارة

المواطن - مروة نبيل

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون، اليوم، التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لينتزع مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليج من الريدز.

وبدأت مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم بشكل سريع، وأهدر أصحاب الأرض فرصة خطيرة في الدقيقة العاشرة، ورد الريدز سريعًا عن طريق المصري محمد صلاح، ولكن تسديدته في الدقيقة 14 مرت فوق المرمى.

وكاد المدافع مايكل كين أن يُهدي الريدز الهدف الأول في الدقيقة 20 من أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم، ولكنه أنقذ الموقف قبل أن تصل إلى ساديو ماني، وأنقذ الحارس بيكفورد فرصة خطيرة من انفراد تام لمحمد صلاح في الدقيقة 28.

وسيطر لاعبو إيفرتون على الدقائق المتبقية دون أي تسديدة على مرمى الريدز، قبل أن ينتهي الشوط الأول من أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء أول تهديد للاعبي إيفرتون في الشوط الثاني من مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم من كرة رأسية عن طريق كالفرت لوين، ولكن حارس الريدز أليسون بيكر تألق وأبعدها في الدقيقة 52، ومرر هندرسون كرة مميزة لمحمد صلاح، ولكن الدفاع والحارس أنقذها.

وضغط لاعبو إيفرتون في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بحثًا عن تسجيل هدف وخطف نقاط اللقاء، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل بدون أهداف.

وبعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالريدز رصيده إلى 70 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني، ويمنح مانشستر سيتي الصدارة برصيد 71 نقطة.