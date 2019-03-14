ليفربول والثلاثي الإنجليزي يحققون إنجازاً طال انتظاره 10 سنوات

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من أن يُكمل عقد المتأهلين الإنجليز إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد إقصاء نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وكان ليفربول تمكن من الفوز على فريق بايرن ميونيخ بثلاثية مقابل هدف في المباراة والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد في إنجلترا.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر تويتر أنه بعد تأهل ليفربول إلى دور الثمانية رفقة أندية” مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام” أصبح دور الثمانية يشمل 4 أندية إنجليزية للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009.

وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2008-2009 شملت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال في ذلك الوقت وظل مانشستر يونايتد يصارع حتى وصل إلى المباراة النهائية أمام نادي برشلونة الإسباني في نهائي روما الشهير لكن برشلونة تُوج باللقب في النهاية.

ويذكر أن النجم السنغالي ساديو ماني كان قد تألق في لقاء ليفربول وبايرن ميونيخ بالأمس حيث سجل هدفين ليُصبح رصيد أهدافه 3 أهداف خلال 8 مباريات في بطولة دوري الأبطال.

وبات الآن ليفربول ينافس على الدوري الإنجليزي بشراسة مع نادي مانشستر سيتي، كما أن الريدز سيسعى وبكل قوة للوصول إلى الدور النهائي أملاً في التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وكان ليفربول وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لكنه خسر اللقب لمصلحة نادي ريال مدريد الإسباني بثلاثية مقابل هدف.

وستُقام قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا غدًا، حيث من المنتظر أن يواجه ليفربول أحد الأندية الإنجليزية أو قد يكون حظه جيداً لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي أو بورتو البرتغالي.

سيواجه ليفربول، فريق فولهام في الدوري الإنجليزي في الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ويحتل نادي ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي المتصدر.