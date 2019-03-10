ليلة التصويت لمستضيف مونديال 2022 .. المال القطري ينهال على بلاتر ورفاقه

المواطن - طارق سعد

كشفت صنداي تايمز البريطانية اليوم في تقرير مفصل، عن تكهنات بالغة الخطورة في ملف حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022.

وعرضت الصحيفة البريطانية اليوم تسريبات تخص مبالغ ضخمة حصل عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) جراء منحه قطر حق استضافة كأس العالم 2022، بالرغم من الأصوات المعارضة التي رافقت عملية الاقتراع عام 2010، والتي وجهت لومها الكبير تجاه رئيس فيفا آنذاك السويسري جوزيف بلاتر عن مدى إمكانية دولة صغيرة كقطر في استضافة الحدث الكبير والتاريخي.

وأشارت صنداي تايمز إلى أن مبلغ 100 مليون دولار تعهدت به قطر حال فوزها بحق التنظيم تحت بند “رسوم نجاح”، كان أولى الشبهات التي تحاصر الملف القطري، إذ إن هذا الرقم تخطى بأضعاف الرسوم المعتادة لأي عقد سابق عقده فيفا من قبل.

وتوصف رسوم النجاح عادة كمدفوعات إضافية لتكاليف إنتاج البث، بالرغم من أن أعمال التصوير والتحرير يتكفل بها فيفا عادة.

لكن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن بلاتر نفسه أخبر زملاءه في اللجنة التنفيذية لفيفا ليلة الاقتراع، بأن مبلغ 200 ألف دولار هو مكافأة كل عضو حال فوز قطر بحق تنظيم المونديال بسبب نجاحات فيفا مالياً، مما قد يفسر ضخامة رقم رسوم النجاح التي قد حصل عليها الرئيس بلاتر ورفاقه، ممن عملوا سراً لصالح منح قطر حق الاستضافة.

ولاحقاً أُدين السويسري بلاتر رئيس فيفا السابق، بالعديد من تهم الفساد التي حاصرته وأودت به خارج أسوار فيفا، ليخلفه مواطنه إنفانتينو في سدة رئاسة أكبر منظومة لكرة القدم في العالم.