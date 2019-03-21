ليلة الهجوم الإرهابي على مساجد بريطانيا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أوكلت بريطانيا مهام التحريات عن حادث الهجوم على مجموعة من المساجد في مدينة برمنغهام إلى مكتب مكافحة الإرهاب، خاصة بعدما أدى الهجوم لتهشم نوافذ المساجد.

وحسب صحيفة التليغراف البريطانية، فإنه تم استدعاء شرطة مكافحة الإرهاب للتحقيق في تقارير تفيد بأن رجل يهاجم خمسة مساجد في برمنغهام بمطرقة ثقيلة في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وتم الإبلاغ عن هجومين منفصلين في المدينة بين الساعة 2:30 صباحًا و 3: 14 صباحًا، كما تعرضت بعض الأبواب للتلفيات في المساجد.

وسيعمل الضباط عن كثب مع المساجد في جميع أنحاء ويست ميدلاندز، وستُجري المنطقة تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة لإثبات الدافع وراء الحوادث المرتبطة، والتي تأتي بعد هجمات كرايستشيرش الإرهابية مباشرة.

وتم استدعاء الشرطة في الساعة 2.32 صباحًا لتقارير عن قيام رجل بتحطيم النوافذ في المسجد على طريق بيرشفيلد، ووصل الضباط في غضون دقائق، ولكن سرعان ما ثبت أن الهجوم قد حدث في وقت سابق، وفي تمام الساعة 3.14 صباحًا، تم تنبيه الشرطة إلى هجوم مماثل على المسجد الواقع في سليد رود إردينغتون.

بدأت الشرطة دورياتها في المناطق التي بها مساجد والتي تعرضت لمزيد من الأضرار في طريق ويتون وبيري بار.

وأكد الضباط في وقت لاحق أنهم يحققون في تقارير عن وقوع أعمال تخريب في مكان خامس، وهو مسجد ومركز للمسلمين في أستون.

ضباط الطب الشرعي يعملون على تحديد الأدلة، ويجري فحص الدوائر التلفزيونية المغلقة، إلا أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجمات، التي يتم التعامل معها على أنها مرتبطة بالإرهاب.