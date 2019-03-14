مؤتمر السلامة المرورية ينهي أعماله باستعراض تجارب دولية لخفض وفيات الحوادث

المواطن - واس

أنهى مؤتمر السلامة المرورية الذي عقد في مدينة الرياض على مدى ثلاثة أيام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أعماله أمس برفع التوصيات التي توصل إليها المشاركون بالمؤتمر، وتناولت خمسة محاور مرورية تضمنت نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، والتقنيات الحديثة في عمليات الضبط والحركة المرورية الذكية ، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري، وتعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية، ودور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية.

وعبّر مدير عام المرور اللواء محمد البسامي عن بالغ شكره وتقديره للمشاركين في المؤتمر من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والخبراء والباحثين الدوليين المختصين في مجال السلامة المرورية من داخل المملكة وخارجها الذين أثروا موضوعات المؤتمر بالأوراق العلمية والنقاش مما أسفر عن الخروج بتوصيات عملية سيكون لتطبيقها الأثر الكبير في دعم جهود المملكة لرفع مستوى السلامة المرورية والحد من خسائرها البشرية والمادية

مما يذكر أن المؤتمر الذي نظمه الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور بفندق الريتز كارلتون، خلال الفترة من 4 إلى 6 رجب 1440هـ الموافق من11 إلى 13 مارس 2019م، استعرض التجارب ‏الدولية ونتائج الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بسلامة المرور.