مؤسسة الملك خالد تنعى الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل وهذه مشاركتها الأخيرة

المواطن - الرياض

نعت مؤسسة الملك خالد الخيرية، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل التي توفيت اليوم الجمعة.

وتقدمت مؤسسة المالك خالد بأحر التعازي للأسرة المالكة في الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وكانت المشاركة الأخيرة للأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل قبل يومين، وتحديدًا 13 مارس الجاري، في الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني الثاني لنمو وسلوكيات الطفل، حيث تحدثت حول سياسات الحماية والتنمية المستدامة للطفل ودور المؤسسة في كسب التأييد لذلك.

وسيصلى يوم غد السبت بعد صلاة العصر على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتُلقب الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل برائدة العمل الخيري؛ لإسهاماتها في هذا المجال.