مؤسس واتساب يطالب بحذف فيسبوك

المواطن - متابعة

دعا أحد مؤسسي تطبيق واتساب إلى عدم استعمال تطبيق فيسبوك مطالباً بحذف البرنامج وعدم التواصل من خلاله.

وقال بريان أكتون: إن فيسبوك يحاول كسب المليارات من خلال استغلال بيانات المستخدمين حتى لو كلفه ذلك التعرض لمشاكل قانونية.

وبالرغم من أن بريان أكتون باع واتساب إلى فيسبوك عام 2014 في صفقة قدرت بـ14 مليار دولار إلا أنه يرى أن المالك الجديد يُسيء استخدام بيانات العملاء.

وتابع أكتون: “كانت رؤية واتساب هي: سنقدم لك الخدمة لمدة عام مقابل دولار واحد. لم تكن هذه أرباحًا غير عادية، وإذا كان لديك مليار مستخدم … فستحصل على مليار دولار من الإيرادات سنويًا. هذا ما لا تريده غوغل أو فيسبوك. الشركتان تريدان مليارات الدولارات”.