مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع

المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته أمس الاثنين على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 0.98 بالمائة، ما يعادل 70.91 نقطة، ليصل عند مستوى 7299.19 نقطة.