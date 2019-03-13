مؤشر الأسهم السعودية يواصل رحلة الصعود

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 80.61 نقطة ليقفل عند مستوى 8526.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 136 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, التصنيع, التعاونية, معادن, وينساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكوين, سدكو كابيتال ريت, الجماعي, أنابيب السعودية, واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 7.66% .

فيما كانت أسهم شركات التصنيع, دار الأركان، كيان السعودية, الإنماء, وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, التصنيع, سابك, صادرات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 4.30 نقطة ليقفل عند مستوى 3684.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 81 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.