مؤشر الأسهم اليابانية يغلق بمكاسب محدودة

المواطن - واس

سجل المؤشر نيكاي الياباني مكاسب محدودة اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتيجة مراجعة يقوم بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.2% إلى 21608.92 نقطة، بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة، ولكنه ظل أعلى من المتوسط المتحرك في 25 يومًا عند 21420.48 نقطة.

ونزل سهم سوني ونينتندو 3.4% و 3.2% على الترتيب، بعد أن أعلنت جوجل أمس، أنها ستطلق هذا العام خدمة ألعاب فيديو على الانترنت مبنية على التصفح، ستسعى لاستغلال التكنولوجيا السحابية للشركة وشبكتها العالمية لمراكز البيانات. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.3% إلى 1614.39 نقطة.