مؤمنة: لا نرغب في تأجيل مباريات الدوري

المواطن - محمد سمعة

أوضح عبد الإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا توجد أي نية لتأجيل أي مباراة في مباريات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث مؤمنة لبرنامج في المرمى المذاع على قناة العربية قائلًا: بالطبع لا نرغب في تأجيل أي مباراة من مباريات الدوري ونجد تعاونًا كبيرًا ورائعًا من الأندية السعودية لاستكمال بطولة الدوري على خير ما يُرام.

وأضاف مؤمنة: بالنسبة لموعد مباراتي الأهلي والهلال في البطولة العربية، حتى الآن لم يتم تحديد موعد المباراتين، الأهلي كان اقترح إقامة المباراتين يومي 17 مارس و4 أبريل ولكن الهلال لم يُعجب بهذا الاقتراح.

وتابع مؤمنة: نحاول دائمًا الوصول لأفضل حلول تُرضي الأهلي والهلال لأننا نُقدر تمامًا اهتمام كل منهما بالمنافسة على بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا.

وأضاف مؤمنة: مباراتا الهلال والأهلي في البطولة العربية سيتم تحديد موعد لهما خلال يوم أو يومين.

ويذكر أن لجنة المسابقات باتحاد القدم كانت أعلنت أن الجولتين الـ29 والـ30 في ختام الدوري سيتم إقامتهما يومي 11 و 16 مايو خلال شهر رمضان المبارك.