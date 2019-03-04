ماجد مطرب فواز : أنا ضد السخرية من البدوي

المواطن - الرياض

أكد الفنان ماجد مطرب فواز أنه ضد الإساءة إلى الشخصية البدوية في الأعمال الفنية.

وقال مطرب فواز الابن خلال حواره مع برنامج طارق شو الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي على روتانا خليجية : أنا ضد تجسيد دور الشخص البدوي بطريقة ساخرة.

وتابع ماجد مطرب فواز أن والده لم يجامله في مسيرته الفنية ولم يمنحه دور البطولة حتى لا يقال إن مطرب فواز يحابي ولده.

وقال إنه طلب من والده أن يمنحه أكثر من مرة دور البطولة في أحد الأعمال التي ينتجها لكن الأب رفض وقال له : لن يحدث ذلك قبل أن يأتي منتج غريب ويمنحك دور البطولة.

يذكر أن ماجد مطرب فواز هو ممثل سعودي من مواليد 1980 وهو نجل الممثل والمنتج مطرب فواز .

حصل ماجد مطرب، على دبلوم هندسة شبكات، ثم بدأ التمثيل في النشاطات الثقافية الذي كان يقدمها والده أثناء الصيف عندما كان بسن العاشرة، وشارك في صغره في فوازير العم أبو فلاح، وابتعد فترة عن التمثيل ولكنه عاد في العام 2003 خلال مسلسل دمعة عمر، حيث جسد دور طلال ومن ذلك واصل مشواره الفني حتى وصل إلى أدوار البطولة.

أما آخر أعمال ماجد مطرب فواز فكان مشاركته كضيف شرف في مسلسل شباب البومب 7 عام 2018.