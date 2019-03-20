ماذا تمنى بوغبا لمدرب مانشستر يونايتد؟

المواطن - محمد سمعة

قال الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه يتمنى من إدارة اليونايتد الإبقاء على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير كمدرب دائم للشياطين الحمر.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية تصريحات بوغبا والذي قال: سولشاير مدرب رائع وأعطانا الحرية والثقة منذ فترة توليه، انظروا إلى نتائج مانشستر يونايتد حاليًا ونتائجنا في الماضي قبل قدومه.

وأضاف بوغبا: أنا أحب سولشاير كثيرًا وأتمنى بقاءه لفترة طويلة كمدرب لمانشستر يونايتد، هو يتعامل معنا باحترافية كبيرة.

وأكمل بوغبا حديثه قائلًا: لا أريد الحديث عن الوقت الماضي وكل ما أريده فقط هو النظر إلى الأمام من أجل تحقيق النتائج الإيجابية للفريق فقط.

وكان سولشاير تولى تدريب فريق مانشستر يونايتد خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والتي تمت إقالته في شهر ديسمبر الماضي بسبب سوء نتائج الشياطين الحمر.

ويخطط نادي مانشستر يونايتد لإعلان التعاقد مع سولشاير كمدرب دائم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

ويُعد سولشاير واحدًا من أبرز نجوم مان يونايتد وقت وجود المدرب الأسكتلندي أليكس فيرغسون، حيث تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 1999 مع اليونايتد على حساب بايرن ميونيخ الألماني.