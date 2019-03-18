ماذا قال الشلهوب عن السومة؟ .. ونجم #الأهلي: عازمك على متة

المواطن - محمد سمعه

وجّه النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال رسالة إلى المهاجم السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي بعد مباراة الفريقين بالأمس في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الشلهوب قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: ألف لا بأس على النجم الجميل عمر السومة، ويعود أقوى إن شاء الله، وبصراحة الجمهور الهلالي عكس أروع صور التنافس الشريف، عندما قام بتحيته عند خروجه من الملعب، نفتخر فيكم يا جمهورنا.

وكان رد عمر السومة سريعًا وحاضرًا على تغريدة الشلهوب فقال له: مشكور يالحبيب، الحمدلله على كل شيء، لاعب كبير وأخلاقه عالية، على راسي، عازمك على متة.

ويبدو أن محمد الشلهوب تفاعل سريعًا مع تغريدة السومة قائلًا: شكرًا الله يسلمك، أحلى متة.

وكان نادي الهلال حسم لقاء الذهاب بالأمس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو بعد تمريرة مميزة من النجم الشلهوب.

وستُقام مباراة العودة بين الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة يوم الخامس عشر من شهر أبريل المقبل.