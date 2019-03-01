مارس وجه السعد على #الاتحاد أمام #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي الاتحاد ذكريات أكثر من رائعة عند مواجهة النادي الأهلي في بطولة الدوري، عندما تُقام مباريات الفريقين في شهر مارس.

تفوق اتحادي بامتياز:

وسبق لنادي الاتحاد الفوز على الأهلي 4 مرات خلال مباريات الفريقين في شهر مارس، بينما كان التعادل حاضرًا مرتين بين الفريقين.

وجاءت البداية بين الفريقين في الثامن من مارس في عام 2000، حيث فاز الاتحاد على الأهلي برباعية مقابل هدفين.

ثم تقابل الفريقان مرتين في الدوري شهر مارس عام 2006، حيث تعادل الاتحاد مع الأهلي في الخامس من مارس في عام 2006 بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الـ23 من مارس في عام 2006، تعادل الاتحاد مع الأهلي بهدف لكل فريق في الدوري.

ثم تمكن الاتحاد من الفوز على الأهلي بثلاثية دون رد في الثاني والعشرين من مارس في عام 2007، حيث سجل للعميد وقتها كل من حمد المنتشري وفاجنر والحسن كيتا.

وتواصلت نتائج الاتحاد الجيدة في شهر مارس أمام الأهلي في بطولة الدوري، حيث فاز العميد على الأهلي بهدف دون رد يوم 14 مارس 2010 سجله اللاعب مناف أبو شقير.

وفي الـ29 من مارس لعام 2012، فاز الاتحاد على الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب نايف هزازي.

ويأمل الاتحاد في أن يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية في شهر مارس أمام الأهلي بالفوز اليوم وتحسين موقفه في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.