ماميتش: #الهلال لن يتنازل عن لقب كأس زايد

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، أن أزرق العاصمة جاهز لمواجهة الأهلي غدًا في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتحدث زوران ماميتش في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والأهلي قائلًا: نحن على أتم الاستعداد لخوض الشوط الأول من الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد، وقطعنا شوطًا كبيرًا في بطولة كأس زايد للأندية، ولدينا رغبة في تحقيق البطولة لأننا لن نتنازل عنها.

وأضاف ماميتش: نأمل أن يخرج الهلال غدًا بنتيجة إيجابية تساعدنا في خطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة، وبالطبع الأهلي من الفرق الجيدة ومنافس قوي على البطولة، ومن الطبيعي أن يكون تركيزه عاليًا جدًّا غدًا.

وأكمل مدرب الهلال حديثه قائلًا: نخوض العديد من المباريات في بطولات مختلفة، ونسعى لتحقيق جميع البطولات التي نُشارك فيها.

ويذكر أن مباراة الهلال والأهلي تُقام غدًا الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في ذهاب نصف نهائي كأس زايد، على أن تُقام مباراة العودة في منتصف إبريل المقبل على ملعب الجوهرة المشعة.