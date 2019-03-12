ماميتش: #الهلال يتحدى الظروف الصعبة لإسعاد عشاقه

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الدُحيل القطري اليوم في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي: نخوض اليوم ثاني مباراة في مشوارنا الآسيوي أمام فريق قوي يملك لاعبين متميزين، وسنبذل كل ما في وسعنا اليوم لتحقيق الفوز على أرضنا وإسعاد جماهيرنا، ونحن اعتدنا في الفترة الماضية على إشراك أغلب اللاعبين وغياب عدد من العناصر ليس بجديد.

وأضاف زوران: اللاعب نواف العابد عانى من إصابة في الفترة الماضية وطبّقنا كل الأمور التي تجعله لا يعود إلى العيادة، ويلعب الدُحيل بأساليب وطرق مختلفة في مبارياته، وهو دفاعيًا وهجوميًا قوي.

وأكمل زوران حديثه قائلًا: الدوري السعودي من أولوياتنا ثم البطولة الآسيوية وبعدها العربية وكأس الملك، وجميع البطولات نريد الفوز بها.

وكان نادي الهلال فاز في الجولة الأولى على فريق العين الإماراتي في دولة الإمارات بهدف دون رد سجله النجم الكبير محمد الشلهوب.