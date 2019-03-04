ماميتش: ظروف العين مُخادعة لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن فريقه لن ينخدع بالظروف الصعبة والتي يمر بها نادي العين الإماراتي في الفترة الحالية.

وتحدث ماميتش في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والعين قائلًا: سعيد بخوض أولى لقاءات الهلال في البطولة الآسيوية أمام نادي العين فريقي السابق.

وتابع ماميتش: المباراة لن تكون سهلة على الفريقين وأطمح بأن أدخل التاريخ في تحقيق الهلال للفوز على نادي العين في مدينة العين الإماراتية.

وواصل ماميتش حديثه قائلًا: مهما اختلف وضع نادي العين عن السابق، فلديه القدرة على تجاوز هذه المرحلة، بما يمتلكه من لاعبين مميزين.

وأضاف ماميتش: تبدأ البطولة بتحقيق الفوز وهذا شيء مهم لنا وهذا ما نريد تحقيقه غدًا، وربما يحدث كل شيء في مباراة واحدة ونحن لا نعتمد على أن فريق العين يمر بظروف صعبة لأن هذه الظروف مخادعة للهلال.

وأكمل ماميتش حديثه قائلًا: يمر الهلال بفترة ضغط مباريات مُرهقة للفريق وبالتوازن نستطيع تجاوز هذه المرحلة.

ويذكر أن مباراة الهلال والعين تُقام في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.