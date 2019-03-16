مانشستر يونايتد يوضح حقيقة اقترابه من ضم ضحية زيدان

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن حقيقة إمكانية التعاقد مع اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني بيل وذلك بسبب عدم قدرته على التألق مع نادي ريال مدريد مؤخرًا، كما أن اللاعب الويلزي بات يفكر في الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا للفريق الملكي.

وأكد المدرب سولشاير أن مانشستر يونايتد ليس قريبًا من ضم بيل، مضيفًا أن اللاعب الويلزي لا يزال لاعبًا في صفوف نادي ريال مدريد.

وكان مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه رفقة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن بيل كان انضم إلى صفوف فريق ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

وتتجه إدارة مانشستر يونايتد لإعلان التعاقد مع المدرب سولشاير بشكل نهائي ورسمي خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر مارس، حيث تولى سولشاير تدريب اليونايتد مؤقتًا بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.