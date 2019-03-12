مان سيتي ضد شالكه .. السيتيزن يُبدع ويكتسح الفريق الألماني بسباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة مان سيتي ضد شالكه التي أُقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بتحقيق السيتيزن لفوز عريض بسباعية دون رد.

وبدأت مباراة مان سيتي ضد شالكه بشكل سريع من أصحاب الأرض، وتمكن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 35، عن طريق ركلة ترجيح سددها على طريقة بانينكا.

وبعد 3 دقائق على الهدف الأول، سجل أجويرو الهدف الثاني له ولفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة من رحيم سترلينج، قبل أن يُحرز ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مان سيتي ضد شالكه بتقدم السيتيزن بثلاثية.

وأهدر ساني فرصة تسجيل هدف رابع في الدقيقة 51، من تمريرة رائعة للاعب جوندوجان، قبل أن يهز سترلينج الشباك في الدقيقة 56، وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الخامس في الدقيقة 71 من أحداث مباراة مان سيتي ضد شالكه الألماني.

وتمكن قبل فودين من تسجيل الهدف السادس في مباراة مان سيتي ضد شالكه في الدقيقة 78، ليُحرز أول أهدافه القارية مع السيتيزن، وأضاف جابريل جيسوس الهدف السابع في الدقيقة 84.

وكانت مباراة مان سيتي ضد شالكه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، قد انتهت بفوز السيتيزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز بسباعية نظيفة على أرضه، ويتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي.