مان سيتي ضد شالكه .. غوارديولا .. لا يعرف الخسارة أمام الفريق الألماني

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مان سيتي ضد شالكه التي ستُقام على إستاد الاتحاد، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل مباراة مان سيتي ضد شالكه اليوم، إلى أن المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا يملك رقمًا مميزًا أمام الفريق الألماني.

وأوضحت “أوبتا”، أن بيب غوارديولا لم يخسر كمدرب أمام الفريق الألماني، حيث واجهه في 7 لقاءات بجميع البطولات، وفاز في 5 مباريات، وتعادل في مواجهتين، وذلك قبل مباراة مان سيتي ضد شالكه اليوم.

وانتهت مباراة مان سيتي ضد شالكه في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بفوز السيتيزن بثلاثية مقابل هدفين خارج أرضه، ما يُسهل من مهمته في مواجهة اليوم التي ستُقام على أرضه ووسط جمهوره.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن لتحقيق فوز عريض في مباراة مان سيتي ضد شالكه اليوم، خاصة أنها على ملعبه، وخوفًا من انتفاضة الفريق الألماني، وتحقيقه لمفاجأة بالفوز على السماوي، والإطاحة به من الشامبيونزليج.

وأكد بيب غوارديولا قبل مباراة مان سيتي ضد شالكه اليوم، أنه يسعى لتجاوز الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في لقاء الذهاب، مُشددًا في الوقت ذاته أنه يخشى على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن من الثقة المفرطة، في ظل رغبته بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، والتتويج به للمرة الأولى في تاريخه.