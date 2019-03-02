مان يونايتد ضد ساوثهامبتون .. المانيو ينجو من الهزيمة وإبداع سولشاير يتواصل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء أكثر من رائع لأبناء المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون، بضغط هجومي من مانشستر يونايتد وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة.

باغت ساوثهامبتون الجميع ونجح اللاعب يان فاليري في تسجيل الهدف الأول في مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون بالدقيقة السادسة والعشرين عبر تصويبة قوية.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون، حتى انتهى النصف من المباراة بتقدم ساوثهامبتون بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون، واصل نادي مانشستر يونايتد ضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل حتى نجح اللاعب البرازيلي أندرياس بيريرا في إحراز الهدف الأول لليونايتد بالدقيقة الثالثة والخمسين.

لم يهدأ نجوم الشياطين الحمر وقاتلوا بقوة من أجل تسجيل الهدف الثاني في مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون، حتى نجح اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في إحراز الهدف الثاني لمان يونايتد بطريقة جميلة في الدقيقة التاسعة والخمسين.

ولم يفرح مانشستر يونايتد بالتقدم في لقاء مان يونايتد ضد ساوثهامبتون، حيث سجل اللاعب جيمس وارد الهدف الثاني للقديسين في الدقيقة الخامسة والسبعين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون ستنتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ظهر لوكاكو بقوة وسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة والثمانين.

انتهت مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون بفوز صعب للشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدفين، ليُصبح رصيد مانشستر يونايتد حاليًّا 58 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير قال قبل مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون: إن الشياطين الحمر لن يتنازلوا عن التواجد في المركز الرابع أو الثالث في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.