مايكون #النصر .. جاهز لمباراة #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي مايكون بيريرا، لمباريات العالمي المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

واجتاز مايكون بيريرا فحوصات واختبارات العودة للعب باستخدام أجهزة قياس الأداء العضلي، التي خضع لها في عيادة “فزيوتريو الراعي الطبي الحصري لنادي النصر، وأثبتت النتائج الكاملة للمشاركة في المباريات.

وكان مايكون بيريرا تعرض لتمزق، شهر فبراير الماضي، وغاب عن مباراتي النصر ضد الشباب والاتفاق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومواجهتي الوصل وذوب آهن في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الهلال، يوم الجمعة الموافق 29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 56 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.