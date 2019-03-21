ما أول تطبيق تفتحه إذا صحيت ؟

المواطن - الرياض

تشارك مواطنون ومقيمون في اختيار أول تطبيق ذكي يفتحونه عبر هاتفهم في بداية أي يوم جديد، حيث أظهروا تفاوتاً كبيراً في الاهتمامات ما بين التعليمية والثقافية والفنية والرياضية.

وعبر وسم “أول تطبيق تفتحه إذا صحيت”، أكد محمد الفهد أنه يفتح تطبيق يخص الطلاب ويسجل المحاضرة صوتيًا ويكتب الكلام في دقائق وهو ما يسهل عليه التعليم فيما بعد.

وأجمع آخرون على أنهم يفتحون في بداية اليوم الواتساب لمعرفة ما حدث خلال فترة النوم، فيما أكد البعض أنهم يطلعون على الجديد عبر “تويتر” وسناب شات لمعرفة المستجدات أول بأول.

وكان لدى البعض رأي آخر، حيث أكدوا أنهم يبدأون يومهم بتطبيق أذكار الصباح والمساء أو الأدعية النبوية ليكون يومًا مليئًا بالخير والبركة.

وفي سياق آخر، يحرص الباحثون عن عمل على فتح تطبيقات الوظائف لمعرفة المستجدات والفرص الجديدة، خاصةً وأن التطبيقات في هذا الشأن سهلت عليهم المهمة بدلًا من الاطلاع على المواقع الإلكترونية المخصصة للوظائف.

وكان لتطبيق آية (المصحف) حظ وافر لدى العديد من المستخدمين الذين أكدوا أنهم يستيقظون بقراءة آية قرآنية يوميًا قبل أي شيء آخر.

وحرص آخرون على التطبيقات الرياضية التي توفر بعض التمارين الصباحية التي تبعث النشاط في الجسد، مؤكدين أن العقل السليم في الجسم السليم ولهذا يحرصون على أن تكون هذه التطبيقات هي أساس بداية اليوم.

وثقافيًا، شدد مواطنون ومقيمون على ضرورة أن يكون التطبيق الإخباري هو أول شيء لمعرفة مستجدات المملكة والمنطقة العربية، حيث يحرص البعض منهم على قراءة عناوين الأخبار مع تناول القهوة صباحًا.