ما عندنا غيره والبدر الطاغي .. غزل في أداء #الهلال بعد إسقاط الدحيل

المواطن - محمد سمعة

تغنى كل من الإعلاميين الرياضيين وليد الفراج وخالد الشنيف والنجم فهد الهريفي لاعب النصر السابق بأداء نادي الهلال المميز خاصة بعد فوزه على نادي الدُحيل القطري بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد فوز الهلال على نادي الدحيل أعاد وليد الفراج نشر فيديو قديم له كان تحدث فيه عن نادي الهلال في برنامج أكشن يا دوري عبر حسابه في تويتر قائلًا: طقطقة ووناسة وأشياء دمها خفيف راح تحدث اليوم أو بكرة أو بعده، ثلاثة أيام وراح تكتشفون شيئا غريبا، هو أن المملكة لا تملك في الوقت الراهن إلا فريق الهلال القادر على الوصول إلى المباراة النهائية.

وأضاف الفراج: تحبه أو ما تحبه ولكن هذه هي الحقيقة، هو أن السعودية لا تملك إلا فريق الهلال في الوقت الراهن للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

أما الإعلامي خالد الشنيف مقدم برنامج كورة فاختص بجزء من وقته للحديث على فوز الهلال قائلًا: تحب الهلال أو ما تحبه، تشجعه أو ما تشجعه ولكن الهلال كان كالبدر الطاغي أمام فريق الدُحيل، كان الهلال قويًا أمام واحد من أقوى الفرق في بطولة آسيا.

وأضاف الشنيف: صحيح أن الهلال تألق بشكل جيد أمام الدحيل ولكننا نتمنى التوفيق للأهلي والنصر والاتحاد في الجولات المقبلة، لا يزال الأمل قائمًا لهم جميعًا، وكل ما نريده هو أن تكون بطولة دوري أبطال آسيا من نصيب ناد سعود في آخر الموسم.

أما النجم فهد الهريفي لاعب نادي النصر السابق فعلّق على أداء الهلال أمام الدحيل قائلًا عبر حسابه في تويتر:

“الدحيل قوي لكن الهلال أقوى، مبروك التأهل يا زعيم، لا أحد يجيني يقول بكرة غاب إدواردو وتأثر الهلال، الهلال تغير المدرب ولا ما تغير، العناصر متفاهمة ومكملة بعض، كل واحد يقول الزين عندي”.

ويتصدر الهلال مجموعته الآسيوية حاليًا برصيد ست نقاط من فوزين على حساب العين الإماراتي ونادي الدحيل.