مباراة #الاتحاد ضد الريان تمنح العميد رقمًا مميزًا في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بمستوى مميز في مباراة الاتحاد ضد الريان القطري بالأمس، ليُحقق رقمًا مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

واحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الريان في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي حسمها العميد لصالحه بخماسية مقابل هدف.

وسجل خماسية الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الاتحاد ضد الريان بالأمس، فهد المولد “هدفين”، عبدالعزيز العرياني، زياد الصحفي، وعبدالرحمن الغامدي، فيما أحرز هدف الضيوف الوحيد غونزالو فييرا.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بعد مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، أنه لم يُسجل أي فريق 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في دوري أبطال آسيا أكثر من العميد بالتساوي مع غوانغزو وجيونبوك.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن خماسية الاتحاد ضد الريان القطري كانت السادسة له في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ووصفت العميد بأنه “قمة”.